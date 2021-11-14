Мальта – Словакия 0:6
Голы: Руснак, 6, 16, Дуда, 8, 69, 80, Марко, 72
Удаление: Камензули, 47, Теума, 51 (оба Мальта)
Мальта – Словакия видеообзор
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Словения – Кипр 2:1
Голы: Зайц, 48, Гнезда Черин, 84 – Какулис, 89
Словения – Кипр видеообзор
Хорватия – Россия 1:0
Гол: Кудряшов, 81 (авт.)
Хорватия – Россия видеообзор
Армения – Германия 1:4
Голы: Мхитарян, 59 (п) – Хаверц, 15, Гюндоган, 45+4 (п), 50, Хофманн, 64
Армения – Германия видеообзор
Лихтенштейн – Румыния 0:2
Голы: Ман, 8, Банку, 87
Нереализованный пенальти: Станчу, 35 (Румыния)
Северная Македония – Исландия 3:1
Голы: Алиоски, 7, Эльмас, 65, 87 – Торстейнссон, 54
Удаление: Йоханнессон, 79 (Исландия)
Северная Македония – Исландия видеообзор