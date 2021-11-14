Мальта – Словакия 0:6

Голы: Руснак, 6, 16, Дуда, 8, 69, 80, Марко, 72
Удаление: Камензули, 47, Теума, 51 (оба Мальта)

Мальта – Словакия видеообзор

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Словения – Кипр 2:1

Голы: Зайц, 48, Гнезда Черин, 84 – Какулис, 89

Словения – Кипр видеообзор

Хорватия – Россия 1:0

Гол: Кудряшов, 81 (авт.)

Хорватия – Россия видеообзор

Армения – Германия 1:4

Голы: Мхитарян, 59 (п) – Хаверц, 15, Гюндоган, 45+4 (п), 50, Хофманн, 64

Армения – Германия видеообзор

Лихтенштейн – Румыния 0:2

Голы: Ман, 8, Банку, 87
Нереализованный пенальти: Станчу, 35 (Румыния)

Северная Македония – Исландия 3:1

Голы: Алиоски, 7, Эльмас, 65, 87 – Торстейнссон, 54
Удаление: Йоханнессон, 79 (Исландия)

Северная Македония – Исландия видеообзор