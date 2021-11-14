Мальта – Словаччина 0:6
Голи: Руснак, 6, 16, Дуда, 8, 69, 80, Марко, 72
Вилучення: Камензулі, 47, Теума, 51 (обидва Мальта)
Мальта – Словаччина відеоогляд
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Словенія – Кіпр 2:1
Голи: Зайц, 48, Гнезда Черін, 84 – Какуліс, 89
Словенія – Кіпр відеоогляд
Хорватія – Росія 1:0
Гол: Кудряшов, 81 (авт.)
Хорватія – Росія відеоогляд
Вірменія – Німеччина 1:4
Голи: Мхітарян, 59 (п) – Хаверц, 15, Гюндоган, 45+4 (п), 50, Хофманн, 64
Вірменія – Німеччина відеоогляд
Ліхтенштейн – Румунія 0:2
Голи: Ман, 8, Банку, 87
Нереалізований пенальті: Станчу, 35 (Румунія)
Північна Македонія – Ісландія 3:1
Голи: Аліоскі, 7, Ельмас, 65, 87 – Торстейнссон, 54
Вилучення: Йоганнессон, 79 (Ісландія)
Північна Македонія – Ісландія відеоогляд