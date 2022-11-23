Во втором матче среды на чемпионате мира по футболу играют Германия и Япония, пишет 24 канал. Команды попали в квартет Е, где также оказались Испания и Коста-Рика.

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Первый тайм прошел под диктовку Бундестим и завершился преимуществом подопечных Флика. Давид Раум заработал пенальти в чужой площадке и Гюндоган точно пробил с отметки.

Видео гола Гюндогана:

Однако японцы активизировались во второй половине матча. Тренер освежил атаку численными заменами и, в конце концов, некоторые из них позволили сравнять счет.

Камада запустил по флангу Минамино, который только что вышел на поле. Форвард Монако прострелил в центр и Ноер выбил прямо на ногу Доану. Хавбек Фрайбург, тоже появившийся со скамейки запасных, поразил уже пустые ворота.

Как Доан сравнял счет:

Также сегодня болельщиков ожидает еще два поединка: