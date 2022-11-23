У другому матчі середи на чемпіонаті світу з футболу грають НІмеччина та Японія, пише 24 канал. Команди потрапили в квартет Е, де також опинились Іспанія та Коста-Рика.

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Перший тайм пройшов під диктовку Бундестім і завершився перевагою підопічних Фліка. Давід Раум заробив пенальті у чужому майданчику і Гюндоган точно пробив з позначки.

Відео голу Гюндогана:

Проте японці активізувались у другій половині матчу. Тренер освіжив атаку чисельними замінами і врешті решт деякі з них дозволили зрівняти рахунок.

Камада запустив по флангу Мінаміно, який тільки-но вийшов на поле. Форвард Монако прострілив в центр і Ноєр вибив прямо на ногу Доану. Хавбеку Фрайбурга, який теж з'явився з лави запасних, вразив вже порожні ворота.

Як Доан зрівняв рахунок:

Також сьогодні на вболівальників очікує ще два поєдинки: