Сборные Германии и Испании сыграют между собой в первом туре Лиги наций. Матч состоится 3 сентября, а букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Матч Германии и Испании привлекает едва ли не больше всего внимания в Лиге наций. И эти команды являются соперниками сборной Украины в группе. "Сине-желтые" в это время будут меряться силами со сборной Швейцарии.

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Германия и Испания имеют длинную историю противостояний. Хотя последний официальный матч сыграли еще в 2010 году. В полуфинале Чемпионата мира сильнее оказались именно испанцы благодаря единственному голу Пуйоля. Сборная Испании тогда победила на турнире.

За два года до того эти команды играли между собой в финале Евро-2008. И тогда тоже сильнее были испанцы. И тоже все в матче решил единственный гол. Его автором был Торрес.

Реванш немцы взяли в товарищеском матче в 2014 году. В 2018 году команды сыграли между собой вничью 1:1.

Что прогнозируют букмекеры

Несмотря на пандемию коронавируса, которая надолго оставила мир без матчей сборных, эксперты пока не знают, чего ожидать от двух сборных. Поэтому и выделить фаворита матча тоже не могут.

В PariMatch на победу сборной Германии выставили коэффициент 2,48. На то, что испанцы одержат победу на выезде – 2,85. Ничья в этом матче оценена в 3,35.

Похожие коэффициенты дает и 1xbet – 2,47 на победу Германии, 2,865 на победу Испании и 3,4 на ничью в матче.

Однако в матче ожидают большое количество голов. PariMatch на "тотал матча больше 2,5" дает с коэффициентом 1,86. В 1xbet ставка на такой результат – 1,92.

На то, что обе команды забьют – 1,7 в 1xbet. PariMatch оценил это в 1,67.