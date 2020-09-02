Збірні Німеччини та Іспанії зіграють між собою в першому турі Ліги націй. Матч відбудеться 3 вересня, а букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Матч Німеччини та Іспанії привертає чи на найбільше уваги у Лізі націй. І ці команди є суперниками збірної України в групі. "Синьо-жовті" в цей час мірятимуться силами зі збірною Швейцарії.

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Німеччина та Іспанія мають довгу історію протистоянь. Хоча останній офіційний матч зіграли ще у 2010 році. У півфіналі Чемпіонату світу сильнішими виявилися саме іспанці завдяки єдиному голу Пуйоля. Збірна Іспанії тоді перемогла на турнірі.

За два роки до того ці команди грали між собою у фіналі Євро-2008. І тоді теж сильнішими були іспанці. І теж все у матчі вирішив єдиний гол. Його автором був Торрес.

Реванш німці взяли у товариському матчі у 2014 році. У 2018 році команди зіграли між собою внічию 1:1.

Що прогнозують букмекери

Зважаючи на пандемію коронавірусу, яка надовго залишила світ без матчів збірних, експерти поки не знають чого очікувати від двох збірних. Відтак і виділити фаворита матчу теж не можуть.

В PariMatch на перемогу збірної Німеччини виставили коефіцієнт 2,48. На те, що іспанці здобудуть перемогу на виїзді – 2,85. Нічия у цьому матчі оцінена в 3,35.

Схожі коефіцієнти дає і 1xbet – 2,47 на перемогу Німеччини, 2,865 на перемогу Іспанії та 3,4 на нічию у матчі.

Однак у матчі очікують чималу кількість голів. PariMatch на "тотал матчу більше 2,5" дає з коефіцієнтом 1,86. В 1xbet ставка на такий підсумок – 1,92.

На те, що обидві команди заб'ють – 1,7 в 1xbet. PariMatch оцінив це в 1,67.