В четверг, 3 сентября, Германия и Испания покажут, кто сильнее в этом противостоянии. Матч пройдет без зрителей, потому поддержать любимую сборную можно будет у экранов телевизоров или мониторов.

Матч Лиги наций покажет телеканал "Футбол 2". Трансляция поединка начнется в 21:35. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45, информирует 24 канал.

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Онлайн-трансляция матча Германия – Испания будет доступна и на Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Самый дешевый месячный абонент на просмотр футбольных матчей стоит 109 гривен.

Обе команды серьезно настроены показать себя в турнире, поскольку в дебютном сезоне сыграли не лучшим образом. Немцы крайне неудачно сыграли и должны были вылететь в дивизион В, но команду Лева спасло от понижения в классе расширения до 16 команд. Испания же уступила путевку в "финал четырех" команде из Англии.

Сборные в хорошем настроении готовятся к этому поединку после удачных результатов в отборе на Евро. Испании удалось показать 100-процентный результат, не потерпев ни одного поражения. Германии же праздновала победу в 7 из восьми поединках, оставив позади Нидерланды и Северную Ирландию.

Если же брать встречи между собой, то команды провели более 10 матчей, а точнее 11 поединков, 9 из которых имели официальный характер. Здесь преимущество на стороне немецкой сборной. В их активе 5 побед по сравнению с 3 победами Испании. Трижды судейский свисток фиксировал ничейный счет в матче.