У четвер, 3 вересня, Німеччина та Іспанія покажуть, хто сильніший у цьому протистоянні. Матч відбудеться без глядачів, тому підтримати улюблену збірну можна буде біля екранів телевізорів чи моніторів.

Матч Ліги націй покаже телеканал "Футбол 2". Трансляція поєдинку розпочнеться о 21:35. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45, інформує 24 канал.

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Онлайн-трансляція матчу Німеччина – Іспанія буде доступна і на Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Найдешевший місячний абонент на перегляд футбольних матчів коштує 109 гривень.

Обидві команди серйозно налаштовані показати себе у турнірі, оскільки у дебютному сезоні зіграли не найкращим чином. Німці вкрай невдало зіграли та повинні були вилетіти в дивізіон В, але команду Льова врятувало від пониження у класі розширення до 16 команд. Іспанія ж поступилася путівкою в "фінал чотирьох" команді з Англії.

Збірні у хорошому настрої готуються до цього поєдинку після вдалих результатів у відборі на Євро. Іспанії вдалось показати 100-відсотковий результат, не зазнавши жодної поразки. Німеччини ж святкувала перемогу у 7 з восьми поєдинків, залишивши позаду Нідерланди та Північну Ірландію.

Якщо ж брати зустрічі між собою, то команди провели понад 10 матчів, а точніше 11 поєдинків, 9 з яких мали офіційний характер. Тут перевага на стороні німецької збірної. У їх активі 5 звитяг у порівнянні з 3 перемогами Іспанії. Тричі суддівський свисток фіксував нічийний рахунок у матчі.