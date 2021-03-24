Одна из самых титулованных команд мира Гeрмания 25 марта начнет отбор на чемпионат мира-2022 в Катаре. Соперником четырехкратного чемпиона мира в дебютной игре станет неуступчивая Исландия. Именно против них Маншафт начнет поход за 5 титулом чемпионов мира.

Сборная Германии после провального ЧМ-2018, на котором не смогла выйти из группы, продолжает находиться в зоне турбулентности. Немцы провалили две подряд Лиги наций и смогли реабилитироваться в отборе на Евро-2020.

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В свете неудач наставник Маншафт Йоахим Лёв заявил, что покинет свой пост летом 2021 года. Впрочем, именно под его руководством Германия начнет отбор на ЧМ-2022 и сыграет на Евро-2020.

Лёву следует оставить своему преемнику шансы увезти сборную в Катар. Поэтому в матче с Исландией немцам нужно только побеждать. Последний матч 2020 года Германия проиграла Испании (6:0), поэтому должна реабилитироваться.

Германия – Исландия: прогноз Favbet

Пути Германии и Исландии пересекались в далеком 2003 году, когда команды играли в отборе на Евро-2004. Поединок в Исландии завершился без голов, а дома Германия уверенно победила 3:0.

Букмекеры считают, что Германия спокойно выиграет матч против Исландии. Победу подопечных Йоахима Лёва оценивают коэффициентом 1,12. Если Исландия получит сенсационную победу – коэффициент 23. Ничья в поединке оценена коэффициентом 10.

Сборные Германии и Исландии отнюдь не могут похвастаться хорошей обороной. Обе сборные много пропускают, поэтому в их противостоянии стоит ждать голов. Коэффициент 2,15 на тотал больше 3.5.

Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют, что оценено коэффициентом 2,49.

Сборная Германии имеет в своем составе очень результативных Сержа Гнабри и Лероя Сане. Футболисты Баварии находятся в прекрасной форме и готовы забивать голы.

Гол Гнабри в ворота исландцев оценен коэффициентом 1,90. В то же время на точный выстрел Сане – коэффициент 2,20. В составе Исландии букмекеры выделили Кольбейна Сигторссона, гол которого оценено коэффициентом 6.

Матч группы J Германия – Исландия состоится на "Шауинсланд Райзен Арене" (Дуйсбург). Начало игры в 21:45.