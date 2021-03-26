Германия с разгрома стартовала в отборе на ЧМ-2022: видео
В четверг, 25 марта, в Европе были сыграны очередные поединки в квалификации на чемпионат мира по футболу-2022, финальная часть которого пройдет в Катаре. В одном из них Германия разгромила Исландию.
Источник:24 канал
Германия – Исландия 3: 0
Голы: Горецка, 3, Хаверц, 7, Гюндоган, 56
К слову Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей и видео голов 25 марта
Уже на второй минуте счет стал 1:0. Первая же атака Бундестим и Горецка после паса Гнабри расстроила Халлдорссона. Не успел опытный кипер "викингов" оправиться, как второй мяч влетел ему за спину. Хаверц в касание замкнул передачу Сане.
Во втором тайме счет стал разгромным. Одноклубнику украинца Зинченко, Гюндогану, удался удар из-за пределов штрафной, и это 3:0. Больше немцы не захотели забивать, а исландцы не смогли. Уверенный старт команды Лева в квалификации на Мундиаль.
Германия – Исландия видеообзор
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