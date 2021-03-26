У четвер, 25 березня, в Європі були зіграні чергові поєдинки в кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2022, фінальна частина якого пройде в Катарі. В одному з них Німеччина розгромила Ісландію.

Німеччина – Ісландія 3:0

Голи: Горецка, 3, Хаверц, 7, Гюндоган, 56

До слова Відбір на ЧС-2022: результати матчів та відео голів 25 березня

Вже на другій хвилині рахунок став 1: . Перша ж атака Бундестім і Горецка після пасу Гнабрі засмутив Халлдорссона. Не встиг досвідчений кіпер "вікінгів" оговтатися, як другий м'яч влетів йому за спину. Хаверц в дотик замкнув передачу Сане.

У другому таймі рахунок став розгромним. Одноклубнику українця Зінченка, Гюндогану, вдався удар з-за меж штрафного, і це 3:0. Більше німці не захотіли забивати, а ісландці не змогли. Впевнений старт команди Льова у кваліфікації на Мундіаль.

Німеччина – Ісландія відеоогляд