"Германия не может дважды подряд вылетать из чемпионата мира", - Тони Кроос

Уже второй Мундиаль подряд для Германии неудачен. Бывший игрок сборной Тони Кросс громко раскритиковал ошибки коллег "по цеху".

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал вылет команды из чемпионата мира.

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Кстати, немцы завершили свои выступления на турнире после стадии группового этапа. Команда Ганси Флика заняла третье место в квартете с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

У Германии нет дважды подряд вылетать из чемпионата мира на групповом этапе. На мой взгляд, проблема заключается не в качестве игроков, а в отсутствии автоматизма и стойкости,

– сказал Кроос.

Напомним, у самого Крооса в конце сезона истекает контракт с мадридским Реалом. Игрок объявил о завершении международной карьеры после Евро-2020.