Колишній півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос прокоментував виліт команди із чемпіонату світу.

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До слова, німці завершили свої виступи на турнірі після стадії групового етапу. Команда Гансі Фліка зайняла третє місце у квартеті з Японією, Іспанією та Коста-Рікою.

Німеччина не має двічі поспіль вилітати з чемпіонату світу на груповому етапі. На мій погляд, проблема полягає не в якості гравців, а у відсутності автоматизму і стійкості,

- сказав Кроос.

Нагадаємо, у самого Крооса наприкінці сезону закінчується контракт із мадридським Реалом. Гравець оголосив про завершення міжнародної кар'єри після Євро-2020.