Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал вылет команды из чемпионата мира.

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Кстати, немцы завершили свои выступления на турнире после стадии группового этапа. Команда Ганси Флика заняла третье место в квартете с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

У Германии нет дважды подряд вылетать из чемпионата мира на групповом этапе. На мой взгляд, проблема заключается не в качестве игроков, а в отсутствии автоматизма и стойкости,

– сказал Кроос.

Напомним, у самого Крооса в конце сезона истекает контракт с мадридским Реалом. Игрок объявил о завершении международной карьеры после Евро-2020.