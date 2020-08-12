16-летний футболист юношеской сборной Хорватии Лука Лучич попал под поезд в Германии и умер от полученных повреждений в больнице.

По данным местной полиции, Лучич пытался перейти железнодорожные пути на переезде, однако не заметил поезд, шедший с другой стороны, сообщает RadioSarajevo.

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Машинист попытался остановить поезд и давал звуковые предупреждения, но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать столкновения. Футболиста пытались спасти в больнице, однако от многочисленных травм тот умер.

Хорватская футбольная ассоциация также подтвердила смерть своего соотечественника.

Что известно о Лучиче

Лука Лучич играл за немецкий клуб "Штутгартер Кикерс". Также на его счету три матча за юношескую сборную Хорватии.