Белорусского бойца Кудина избили и арестовали за участие в митингах против Лукашенко
Известный белорусский боец MMA Алексей Кудин задержан полицией города Молодечно за участие в антиправительственных акциях.
Тренер Тарас Кияшко и боксер Денис Гончаренок через социальные сети призвали отпустить популярного в стране спортсмена, пишет Xsport.
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В социальных сетях появилась пока неподтвержденная информация о том, что во время драки с милицией Кудин избил трех правоохранителей.
В комментариях под одним из постов с официальной страницы Кудина комментарий оставила его жена. По ее словам, бойца избили и задержали.
Протесты в Беларуси: все, что нужно знать
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество также разделяет это мнение.
- Стоит добавить, что омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют свето-шумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.