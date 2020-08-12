Известный белорусский боец MMA Алексей Кудин задержан полицией города Молодечно за участие в антиправительственных акциях.

Тренер Тарас Кияшко и боксер Денис Гончаренок через социальные сети призвали отпустить популярного в стране спортсмена, пишет Xsport.

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В социальных сетях появилась пока неподтвержденная информация о том, что во время драки с милицией Кудин избил трех правоохранителей.

В комментариях под одним из постов с официальной страницы Кудина комментарий оставила его жена. По ее словам, бойца избили и задержали.

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