16-річний футболіст юнацької збірної Хорватії Лука Лучич потрапив під потяг в Німеччині і помер від отриманих ушкоджень у лікарні.

За даними тамтешньої поліції, Лучіч намагався перейти залізничну колію на переїзді, проте не помітив потяг, що йшов з іншого боку, повідомляє RadioSarajevo.

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Машиніст спробував зупинити потяг і давав звукові попередження, але цього виявилося недостатньо, щоб уникнути зіткнення. Футболіста намагались врятувати в лікарні, проте від численних травм той загинув.

Хорватська футбольна асоціація також підтвердила смерть свого співвітчизника.

Що відомо про Лучіча

Лука Лучіч грав за німецький клуб "Штутгартер Кікерс". Також на його рахунку три матчі за юнацьку збірну Хорватії.