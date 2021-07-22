Лоренц выведет Германию на матч с ЛГБТ-повязкой

Капитан женской сборной Германии по хоккею на траве Нике Лоренц получила разрешение играть с радужной повязкой, символизирующей поддержку ЛГБТ-движения.

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24-летняя Лоренц выведет команду Германии с радужной повязкой на гетрах на первый матч на Олимпиаде с Великобританией. Игра состоится 25 июля.

Движение за права человека на Олимпиаде