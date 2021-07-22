Лоренц выведет Германию на матч с ЛГБТ-повязкой
Капитан женской сборной Германии по хоккею на траве Нике Лоренц получила разрешение играть с радужной повязкой, символизирующей поддержку ЛГБТ-движения.
Кстати Сборная Германии по футболу на Олимпиаде сыграет в траурных повязках
24-летняя Лоренц выведет команду Германии с радужной повязкой на гетрах на первый матч на Олимпиаде с Великобританией. Игра состоится 25 июля.
Движение за права человека на Олимпиаде
- Международный олимпийский комитет (МОК) и организаторы Олимпийских игр в Токио запретили преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter.
- МОК запретил публиковать соответствующие фотографии за несколько часов до первого женского футбольного матча на турнире между сборными Великобритании и Чили.
- В этом матче игроки обеих команд встали на колени, что было показано в прямом эфире. Однако ни одно из этих изображений не было размещено в социальных сетях Токио-2020 и МОК.
- Впоследствии МОК и организаторы Игр в Токио изменили мнение и позволили публиковать в социальных сетях фотографии спортсменов, которые преклонили колено в поддержку акции Black Lives Matter.