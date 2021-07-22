Лоренц виведе Німеччину на матч з ЛГБТ-пов'язкою

Капітанка жіночої збірної Німеччини з хокею на траві Ніке Лоренц отримала дозвіл грати з веселковою пов'язкою, що символізує підтримку ЛГБТ-руху.

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24-річна Лоренц виведе команду Німеччини з веселковою пов'язкою на гетрах на перший матч на Олімпіаді з Великою Британією. Гра відбудеться 25 липня.

Рух за права людини на Олімпіаді