В Германии призвали клубы Бундеслиги почтить минутой молчания погибших в Украине

Немецкая футбольная лига DFL опубликовала обращение к клубам первой и второй Бундеслиг с рекомендацией почтить минутой молчания погибших в Украине после вторжения войск России.

Россия проводит полномасштабное вторжение на территорию нашей Украины. Вооруженные силы Украины сдерживают наступление российского агрессора. Тяжелые бои сейчас продолжаются на нескольких направлениях.

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"Мы осуждаем нападение на Украину, а вместе с ним на жизнь и дома невинных людей. Исполнительный комитет DFL рекомендует клубам первой и второй бундеслиги почтить минутой молчания в знак мира и сострадания в следующем туре", – сказано в заявлении DFL.

Украинец Даниил Сикан выступает за Ганзу во второй Бундеслиге Германии.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.

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