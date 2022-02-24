Росія проводить повномасштабне вторгнення на територію нашої України. Збройні сили України стримують наступ російського агресора. Важкі бої наразі тривають на кількох напрямках.

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"Ми засуджуємо напад на Україну, а разом з ним на життя та домівки невинних людей. Виконавчий комітет DFL рекомендує клубам першої та другої бундесліги вшанувати хвилиною мовчання на знак миру та співчуття у наступному турі", – сказано в заяві DFL.

Українець Данило Сікан виступає за Ганзу в другій Бундеслізі Німеччини.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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