Россия проводит полномасштабное вторжение на территорию нашей Украины. Вооруженные силы Украины сдерживают наступление российского агрессора. Тяжелые бои сейчас продолжаются на нескольких направлениях.

Смотрите также Украину атакуют, – Малиновский разместил реквизиты для помощи украинской армии

"Мы осуждаем нападение на Украину, а вместе с ним на жизнь и дома невинных людей. Исполнительный комитет DFL рекомендует клубам первой и второй бундеслиги почтить минутой молчания в знак мира и сострадания в следующем туре", – сказано в заявлении DFL.

Украинец Даниил Сикан выступает за Ганзу во второй Бундеслиге Германии.