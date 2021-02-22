У неділю, 21 лютого, РБ Лейпциг на виїзді розгромив Герту у рамках 22 туру німецької Бундесліги. Перший гол у зустрічі від Марселя Забітцера став справжнім шедевром.

РБ Лейпциг наколотив Герті три голи, втримавши власні володіння на замку – 0:3. Одному із лідерів чемпіонату Німеччини знадобилось 28 хвилин, щоб вразити ворота аутсайдера сезону Герти.

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Шалений гол

Австрійський нападник гостей Марсель Забітцер наважився на потужний удар з дальньої відстані та не прогадав. М'яч за неймовірною траєкторією залетів прямо за комірець голкіперу Герти. Воротар не мав жодних шансів, щоб парирувати цей гарматний постріл – 0:1. Результативний удар форварда сміливо може претендувати на найкращий гол сезону у Німеччині.

Як повідомляє спеціалізований портал Transfermarkt, для футболіста цей гол став п'ятим у цьому сезоні у Бундеслізі у 18 зіграних поєдинках. Загалом у його активі 6 результативних ударів у 27 матчах. Ще 6 разів нападник асистував партнерам по команді.

Забітцер став автором єдиного голу у першій 45-хвилинці. По перерві гравці Лейпцига продовжили знущатись з суперника. Удари Норді Мукієле та Віллі Орбана встановили остаточний рахунок зустрічі – 0:3 впевнена перемога гостей.

Після звитяги Лейпциг продовжує йти другим у таблиці, поступаючись лідеру Баварії лише двома очками. Герта ж досі не може вибратись з підвалин – 15 сходинка серед 18 клубів. За 22 матчів вони здобули лише 18 пунктів.

Відео шаленого голу Забітцера