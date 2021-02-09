Немецкий Ингольштадт в драматичном матче третьего дивизиона страны обыграл Викторию (2:1). Голкипер хозяев Фабиян Бунтич сравнял счет во встрече.

В основное время матча Виктория минимально побеждала Ингольштадт (1:0). Однако в добавленное арбитром время все перевернулось с ног на голову. Гости заработали угловой удар, к атаке подключился голкипер команды Фабиян Бунтич и сделал это очень удачно.

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Спаситель команды

23-летний вратарь воспользовался ошибкой соперников, которые не смогли выбить мяч из собственной штрафной. Бунтич после подачи и отскока был самым ловким на мяче и пробил точно в сетку. Такой выстрел сравнял счет во встрече – 1:1.

Но на этом гости не остановились. На 90+4 минуте Ингольштадт провел стремительную контратаку на владение соперника, которая завершилась точным ударом Эльвы. Клуб за две минуты сумел вырвать победу в этом жарком противостоянии – 1:2. Виктория была шокирована таким развитием событий.

Эта победа позволила победителям вплотную приблизиться к лидеру таблицы Динамо Дрезден. У обоих по 41 пункту, но у "динамовцев" еще есть одна игра в запасе.

Виктория – Ингольштадт видеообзор (гол вратаря с 2:10)