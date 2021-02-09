Німецький Інгольштадт у драматичному матчі третього дивізіону країни обіграв Вікторію (2:1). Голкіпер господарів Фабіян Бунтіч зрівняв рахунок у зустрічі.

В основний час матчу Вікторія мінімально перемагала Інгольштадт (1:0). Однак у доданий арбітром час все перевернулось з ніг на голову. Гості заробили кутовий удар, до атаки підключився голкіпер команди Фабіян Бунтіч та зробив це вкрай вдало.

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Рятівник команди

23-річний воротар скористався помилкою суперників, які не змогли вибити м'яч із власного штрафного. Бунтіч після подачі та відскоку був найспритнішим на м'ячі та пробив точно у сітку. Такий постріл зрівняв рахунок у зустрічі – 1:1.

Але на цьому гості не зупинились. На 90+4 хвилині Інгольштадт провів стрімку контратаку на володіння суперника, яка завершилась точним ударом Ельви. Клуб за дві хвилини зумів вирвати перемогу у цьому спекотному протистоянні – 1:2. Вікторія була шокована таким розвитком подій.

Ця перемога дозволила переможцям впритул наблизитись до лідера таблиці Динамо Дрезден. В обох по 41 пункту, але у "динамівців" ще є одна гра в запасі.

Вікторія – Інгольштадт відеоогляд (гол воротаря з 2:10)