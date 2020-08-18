У Німеччині футбольні команди провели матч голими. Незвичний поєдинок відбувся 16-го серпня у місті Ер-Еркеншвік на стадіоні "Штімберг".

Всі гравці матчу вийшли на футбольне поле оголеними. Єдиним екіпіруванням, яке їм знадобилося, це гетри та бутси. Про це повідомляє DW.com.

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Футболісти одягли гетри різних кольорів, щоб розрізняти команди. Номери були намальовані на спинах гравців фарбою.

У повній екіпіровці по полю пересувався лише арбітр.

Футбол системно хворий

У такий спосіб учасники матчу висловили протест проти комерціалізації професійного футболу.

Організатором матчу став 34-річний режисер Герріт Старчевський. На його думку, голі тіла символізують природність і автентичність.

Цих якостей, впевнений режисер, немає у сучасному професійному футболі.

Футбол системно хворий, і ми вирішили продемонструвати це без усіляких прикрас,

– зазначив він.

Старчевский також хотів підкреслити, що футбол відкритий для всіх, і кожен може виступити за різноманітність на футбольному полі.