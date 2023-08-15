"Гутцайт – это популистический клоун": украинский олимпиец разнес главу НОК за его позицию

Ближайшие Олимпийские игры, которые примет Париж, состоятся в 2024 году. Однако перед Олимпиадой существует одна главная дилемма – допустят ли туда россиян и поедет ли Украина в случае их допуска на самые престижные соревнования в жизни каждого спортсмена.

Президент НОК и министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о возможном участии украинских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже. По его словам, Украина примет участие в Олимпийских играх, если атлеты из России и Беларуси будут там присутствовать в нейтральном статусе.

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Гераскевич считает Гутцайта популистом

Раньше он был категорически против участия украинских спортсменов на соревнованиях с россиянами и даже был приказ о запрете это делать. 26 июля запрет был отменен, а с ним изменилась и риторика Вадима Гутцайта.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на последнее заявление руководителя НОК и рассказал все, что думает о его позиции.

"Гутцайт – это популистический клоун. Вместо борьбы за отстранение "нейтральных" российских/белорусских спортсменов, распространяющих российскую пропаганду, Гутцайт и команда выбирают "не обращать на них внимание". В то же время эта российская пропаганда продолжает нас убивать.

Этот комментарий Гутцайта настолько глуп, что трудно даже постичь этот уровень тупости и некомпетентности. Начиная с того, что с самого начала полномасштабного вторжения не шло даже речи о выступлениях российских/белорусских атлетов под флагами своих стран.

Продолжая тем, что последние три Олимпиады р*сня выступала под нейтральным флагом, и это никак не мешало им использовать спорт в своей пропаганде. Заканчивая тем, что у нас несколько месяцев действовал приказ о бойкоте, который запрещал выступление с этими "нейтральными" спортсменами", – написал Гераскевич.