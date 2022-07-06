Гераскевич раскритиковал экс-биатлонистку Украины, которая засветилась в российской форме

Бывшая биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех была исключена из состава национальной команды в начале апреля. Все потому, что спортсменка отсиживалась в России и ни слова не сказала о войне, которую развязала Россия.

Гераскевич разнес Бех, сбежавший в Россию

Недавно Бех в своих соцсетях опубликовала фотографию в форме сборной России. Скелетонист Владислав Геравсевич прокомментировал скандальную фотографию.

К теме Бывшая биатлонистка Украины Бех похвасталась фотографией в форме сборной России

"Фу, гадость. Вот именно поэтому нам не надо натурализовывать кацапню. Орка из болота можно вытащить, а болото из орка – никак.

Орку абсолютно все равно на коллег по команде, на тренеров, на вложенные государством средства. Он во время войны возвращается в болото и выставляет такие фото", – написал Гераскевич.

Что известно о биатлонистке