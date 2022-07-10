Гераскевич разнес вице-президента фигурного катания Украины, выступившего на шоу в россии

Вице-президент фигурного катания Украины Виктор Петренко выступил на ледовом шоу "Красненький цветочек" в российском Сочи. Он сыграл там одну из ролей.

Гераскевич: Это прошлое украинского фигурного катания

Скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на участие вице-президента УФФК Петренко в шоу Татьяны Навки в Сочи.

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За три рубля продал мамочку. Противно… На пятом месяце полномасштабной войны Виктор Петренко, чемпион Олимпийских игр-1992, принял участие в ледовом шоу в Сочи (шоу Татьяны Навки, а Татьяна жена песковая). Это прошлое украинского фигурного катания, которое наконец-то будет выброшено на свалку,

– отметил Гераскевич.

В то же время скелетонист вспомнил украинских фигуристов, которые, по его мнению, будущее украинского спорта.

"А будущее – за нашими талантливыми молодыми спортсменами, такими как Шмуратко, Назарова, Никитин, Кокура и другие, которые имеют четкую позицию и делают все возможное для поддержки Украины", – добавил спортсмен.

Что известно об участии украинца в шоу в Сочи