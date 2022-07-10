Гераскевич: Це минуле українського фігурного катання
Скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на участь віцепрезидента УФФК Петренка в шоу Тетяни Навки в Сочі.
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За три рублі продав неньку. Бридко… На п’ятому місяці повномасштабної війни Віктор Петренко, чемпіон Олімпійських ігор-1992, взяв участь у льодовому шоу у Сочі (шоу тетяни навки, а тетяна є дружиною пескова). Це минуле українського фігурного катання, яке нарешті буде викинуте на смітник,
– зазначив Гераскевич.
Натомість скелетоніст пригадав українських фігуристів, які, на його думку, є майбутнім українського спорту.
"А майбутнє – за нашими талановитими молодими спортсменами такими як Шмуратко, Назарова, Нікітін, Кокура та інші, які мають чітку позицію й роблять все можливе для підтримки України", – додав спортсмен.
Що відомо про участь українця у шоу в Сочі
- Організаторка цього шоу – Тетяна Навка. Вона хоч і народилася у Дніпрі, але є громадянкою росії. А також дружиною дмітрія пєскова – речника російського диктатора владіміра путіна.
- Вперше це шоу організували у 2019 році, і з того часу Віктор Петренко там виступав. Він не відмовився від участі в ньому і після того, як росія розпочала повномасштабну війну проти України. Спортивне видання Tribuna.com повідомляє, що на момент початку війни Петренко перебував в Україні.
- Петренко – не єдиний представник з українським паспортом, хто причетний до цього шоу. Співачка Ані Лорак записала музичні партії до нього.