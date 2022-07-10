Гераскевич: Це минуле українського фігурного катання

Скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на участь віцепрезидента УФФК Петренка в шоу Тетяни Навки в Сочі.

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За три рублі продав неньку. Бридко… На п’ятому місяці повномасштабної війни Віктор Петренко, чемпіон Олімпійських ігор-1992, взяв участь у льодовому шоу у Сочі (шоу тетяни навки, а тетяна є дружиною пескова). Це минуле українського фігурного катання, яке нарешті буде викинуте на смітник,

– зазначив Гераскевич.

Натомість скелетоніст пригадав українських фігуристів, які, на його думку, є майбутнім українського спорту.

"А майбутнє – за нашими талановитими молодими спортсменами такими як Шмуратко, Назарова, Нікітін, Кокура та інші, які мають чітку позицію й роблять все можливе для підтримки України", – додав спортсмен.

Що відомо про участь українця у шоу в Сочі