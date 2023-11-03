Месси не везде первый: форвард проиграл в борьбе за звание лучшего новичка МЛС

Аргентинский нападающий Лионель Месси феерически начал выступление в США за команду Интер Майами. Но стать лучшим новичком МЛС ему не удалось.

Лучшим новичком года в МЛС назвали греческого нападающего Георгиса Якумакиса. Он выступает за команду Атланта Юнайтед. И после перехода в феврале 2023 года забил за американский клуб 17 голов в 28 матчах регулярного чемпионата. А его команда вышла в плей-офф.

Читайте также Не Голанд или Мбаппе: Украина удивила своим результатом в голосовании за Золотой мяч 2023

Якумакис в борьбе за это звание опередил Лионеля Месси. Аргентинец только в июле перешел в Интер Майами. И забивал голы в первых семи матчах за клуб (в общей сложности 10 результативных ударов). Однако это было не в матчах МЛС, а в Кубке лиги, где Интер Майами в итоге стал победителем.

А вот у МЛС дела у Месси пошли не так удачно, хотя он и отличился голом в первом же матче чемпионата. Правда, после этого в его активе лишь две результативные передачи за следующие пять матчей. А еще семь матчей он пропустил из-за травм или игры за сборную Аргентины.

В то же время Купается в деньгах: сколько зарабатывает Месси по сравнению с украинцем Кривцовым в МЧС

В итоге Интер Майами занял предпоследнее место в восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф МЛС.

Но даже такие результаты не помешали Месси в 2023 году выиграть Золотой мяч. Это восьмой Ballon d'Or в карьере аргентинца.