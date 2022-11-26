Футболист Шахтера неожиданно лег на операционный стол: у Судакова были проблемы с мышцами

26 ноября 2022 , 11:12
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Источник:

инстаграмм Шахтера

Атакующий полузащитник Шахтера Георгий Судаков перенес операцию. Хирургическое вмешательство планировалось для футболиста донецкого клуба.

Георгий Судаков перенес операцию на мышцах голени. Хирургическое вмешательство прошло успешно без осложнений.

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Поправил свое здоровье

Прессслужба донецкого клуба выложила фото в своих соцсетях. Как видим, Георгий находится в хорошем настроении после операции.


Георгий Судаков перенес операцию / Фото Шахтера

Около 5 – 6 недель полузащитник пробудет вне футбола. Судаков должен успеть вернуться в общую группу к первому матчу "горняков" в новом 2023 году. 16 февраля Шахтер сыграет против Ренна в Лиге Европы.

Первую часть сезона в УПЛ подопечные Игоря Йовичевича закончили на втором месте в турнирной таблице. За 13 сыгранных матчей дончане набрали 30 очков. Отставание от Днепра-1 составляет 5 баллов.

Карьера Судакова в Шахтере

  • Георгий Судаков – питомец донецкого клуба.
  • В январе 2021 года начал присоединяться к главной команде "горняков". Впоследствии получил доверие и стал одним из стабильных игроков основы.
  • В сезоне 2022/2023 провел 19 матчей, в которых забил один гол и отдал 6 ассистов.
  • Контракт Судакова с Шахтером рассчитан до конца 2026 года.
Автор: Софія Кулай