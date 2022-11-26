24-летний футболист получил еще один шанс от тренерского штаба во главе с Мирчей Луческу. Бенито неожиданно для всех вернулся в команду и тренировочный процесс.

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Второй шанс для легионера

По данным Transfermarkt, Бенито находится без клуба, а киевляне простились с вингером еще 1 сентября 2022 года.


Возвращение Бенито в Динамо / Фото из инстаграммы киевлян

Ранее президент Динамо Игорь Суркис тоже отмечал, что Бенито покинет киевский клуб.

Динамо после 13 сыгранных матчей идет вплотную к тройке лидеров украинского первенства. Киевляне имеют в своем активе 26 очков. Столько же у третьей Зари.

Интересно, зачем киевский клуб вернул безрезультативного Бенито.

Провальный трансфер Динамо

  • В сентябре 2020 года Бенито стал футболистом Динамо. Бенито сменил российский Тамбов на столицу Украины.
  • В футболке киевлян провел один матч, а точнее всего 5 минут. Дебют прошел в домашнем поединке против Александрии (5:1) в УПЛ. Больше "бело-синих" не сыграл. Поэтому этот трансфер можно назвать никудышным.
  • Ездил в аренду в Олимпик и хорватскую Горицу. В Хорватии пробыл до конца июня 2022 года.