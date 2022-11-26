24-летний футболист получил еще один шанс от тренерского штаба во главе с Мирчей Луческу. Бенито неожиданно для всех вернулся в команду и тренировочный процесс.

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Второй шанс для легионера

По данным Transfermarkt, Бенито находится без клуба, а киевляне простились с вингером еще 1 сентября 2022 года.



Возвращение Бенито в Динамо / Фото из инстаграммы киевлян

Ранее президент Динамо Игорь Суркис тоже отмечал, что Бенито покинет киевский клуб.

Динамо после 13 сыгранных матчей идет вплотную к тройке лидеров украинского первенства. Киевляне имеют в своем активе 26 очков. Столько же у третьей Зари.

Интересно, зачем киевский клуб вернул безрезультативного Бенито.

Провальный трансфер Динамо