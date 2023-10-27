Повсюду украинский след: кроме Ювентуса за лидером Шахтера следит еще ряд топ-клубов Европы

Донецкий Шахтер уже в ближайшее время может осуществить еще один супертрансфер. К одному из его ведущих игроков проявляют предметный интерес многие европейские клубы.

Скауты европейских клубов последние месяцы на постоянной основе посещают матчи Шахтера и сборной Украины, чтобы своими глазами оценить действия Георгия Судакова. Кроме Ювентуса, об интересе которого говорилось ранее, футболиста хотят подписать также ряд клубов, у которых есть украинский след.

Читайте также Лишний вес в прошлом: форвард Динамо набрал отличную форму, тренируясь с экс-тренером Зеленского

На Судакова есть большой спрос в Европе

Согласно информации известного журналиста Николо Скиры, за футболистом следит также Арсенал Александра Зинченка, Челси Михаила Мудрика, Брайтон, который тренирует бывший тренер "горняков" Роберто Де Дзерби, а также Бенфика. за которую с сезона-2023/2024 выступает Анатолий Трубин.

Отметим, что действующий контракт Судакова с донецким Шахтером рассчитан до конца сезона 2027/2028. Новое соглашение он подписал в апреле 2023 года, поэтому желающим придется выложить большую сумму, чтобы удовлетворить финансовые запросы "горняков".

Накануне Георгий забил дебютный гол в Лиге чемпионов в ворота Барселоны и после этого известный инсайдер Фабрицио Романо также заговорил, что с каждым матчем его цена только будет увеличиваться и Шахтер потребует "огромную сумму за свою новую жемчужину".