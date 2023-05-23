Георгий Зантарая с теплом напоминает свой путь в спорте и первые шаги в дзюдо. Георгий начал заниматься дзюдо еще в школе, потому что других секций просто не было.

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Зантарая: Где-то в 2002 году понял, что хочу стать дзюдоистом

Каждый день в школе были занятия по дзюдо, поэтому Георгий сразу увлекся этим видом спорта, в котором продолжил свой чемпионский путь на многие годы.

Как рассказал сам Зантарая, он не был единственным дзюдоистом в своей семье. Этим видом спорта также занимался его младший брат.

"У нас каждый день были занятия по дзюдо. Я сразу увлекся этим видом спорта, поэтому осталась. Это была площадка, где могла выплеснуть все свои эмоции, побороться. Не помню или на выходных были тренировки, но дома точно занимался. У меня есть младший брат, поэтому мы с ним постоянно соревновались. Он тоже посещал занятия в 9-м классе, а затем пошел учиться на врача", – рассказал Зантарая.

Также Георгий вспомнил свои первые соревнования и свою дебютную медаль по дзюдо.

Конечно, мой тренер призвал заниматься этим видом спорта. У него тренировался три года, считаю, что потом меня пригласили в сильнейшую школу в Украине, где практиковался до окончания своей спортивной карьеры. Как только пришел на дзюдо, то, вероятно, через неделю меня взяли на районные соревнования. Я занял третье место, после чего понял, что буду заниматься, но не был уверен, что профессионально. Где-то в 2002 году понял, что хочу стать дзюдоистом,

– добавил чемпион мира-2009.

"Мы не заставляли сына заниматься – это его решение" Интересно, что Георгий уже закончил профессиональную карьеру, но имя Зантарая может дальше входить в историю мирового дзюдо. Все потому, что сын Георгия пошел по пути отца и занимается этим видом спорта, и уже даже выигрывает соревнования. Сам Георгий не скрывает, что хотел бы, чтобы его сын стал классным спортсменом. Он родился, когда я еще профессионально уделял внимание дзюдо, поэтому все время проводил в спортзале с нами, потому что моя жена тоже тренирует детей. Мы не заставляли сына заниматься – это его решение. Я очень горжусь им и хотел бы, чтобы он был большим спортсменом. Это очень классно, эмоции, которые ты испытываешь в спорте ни с чем нельзя сравнить. Считаю, что спорт является одним из способов самореализации молодого человека,

– признался Георгий. За карьеру Зантарая покорял различные международные соревнования – чемпионат мира, чемпионат Европы, европейские игры, всеукраинские и всемирные турниры. Лишь олимпийская медаль не пополнила щедрую копилку наград Георгия. Дзюдоист не сумел взять медаль на Олимпиаде-2020 в Токио, ставшей последней в его профессиональной карьере.

Обратите внимание! Георгий Зантарая проводил разминку для установления рекорда Украины, организованного фондом Екатерины Белорусской. 10 мая 2023 года дети и взрослые со всей Украины присоединились к многочисленной всеукраинской онлайн-движения, собравшей более 32 тысяч активных украинцев.