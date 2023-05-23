Георгий Зантарая с теплом напоминает свой путь в спорте и первые шаги в дзюдо. Георгий начал заниматься дзюдо еще в школе, потому что других секций просто не было.
Вот так "Еще один любитель русских": тренер финалиста ЛЕ поздравил теннисиста из России с победой в Риме
Зантарая: Где-то в 2002 году понял, что хочу стать дзюдоистом
Каждый день в школе были занятия по дзюдо, поэтому Георгий сразу увлекся этим видом спорта, в котором продолжил свой чемпионский путь на многие годы.
Как рассказал сам Зантарая, он не был единственным дзюдоистом в своей семье. Этим видом спорта также занимался его младший брат.
"У нас каждый день были занятия по дзюдо. Я сразу увлекся этим видом спорта, поэтому осталась. Это была площадка, где могла выплеснуть все свои эмоции, побороться. Не помню или на выходных были тренировки, но дома точно занимался. У меня есть младший брат, поэтому мы с ним постоянно соревновались. Он тоже посещал занятия в 9-м классе, а затем пошел учиться на врача", – рассказал Зантарая.
Также Георгий вспомнил свои первые соревнования и свою дебютную медаль по дзюдо.
Конечно, мой тренер призвал заниматься этим видом спорта. У него тренировался три года, считаю, что потом меня пригласили в сильнейшую школу в Украине, где практиковался до окончания своей спортивной карьеры. Как только пришел на дзюдо, то, вероятно, через неделю меня взяли на районные соревнования. Я занял третье место, после чего понял, что буду заниматься, но не был уверен, что профессионально. Где-то в 2002 году понял, что хочу стать дзюдоистом,
– добавил чемпион мира-2009.