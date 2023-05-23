Георгій Зантарая із теплом пригадує свій шлях у спорті та перші кроки у дзюдо. Георгій розпочав займатись дзюдо ще у школі, оскільки інших секцій просто не було.

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Зантарая: Десь у 2002 році осягнув, що хочу стати дзюдоїстом

Кожного дня у школі були заняття з дзюдо, тому Георгій одразу захопився цим видом спорту, у якому продовжив свій чемпіонський шлях на багато років.

Як розповів сам Зантарая, він не був єдиним дзюдоїстом у своїй родині. Цим видом спорту також займався його молодший брат.

"У нас кожного дня були заняття з дзюдо. Я одразу захопився цим видом спорту, тому залишився. Це був майданчик, де міг виплеснути усі свої емоції, поборотися. Не пам’ятаю чи на вихідних були тренування, але вдома точно займався. У мене є молодший брат, тож ми з ним постійно змагалися. Він теж відвідував заняття до 9-го класу, а потім пішов навчатися на лікаря", – розповів Зантарая.

Також Георгій пригадав своїй перші змагання та свою дебютну медаль із дзюдо.

Звичайно, мій тренер заохотив займатись цим видом спорту. В нього тренувався три роки, вважаю, що потім мене запросили до найсильнішої школи в Україні, де практикувався до закінчення своєї спортивної кар’єри. Як тільки прийшов на дзюдо, то, мабуть, через тиждень мене взяли на районні змагання. Я зайняв третє місце, після цього зрозумів, що буду займатися, але не був впевнений, що професійно. Десь у 2002 році осягнув, що хочу стати дзюдоїстом,

– додав чемпіон світу-2009.

"Ми не змушували сина займатись – це його рішення" Цікаво, що Георгій вже закінчив професійну кар'єру, але ім'я Зантарая може далі входити в історію світового дзюдо. Все через те, що син Георгія пішов шляхом батька та займається цим видом спорту, і вже навіть виграє змагання. Сам Георгій не приховує, що хотів би, аби його син став класним та великим спортсменом. Він народився, коли я ще професійно приділяв увагу дзюдо, тому весь час проводив у спортзалі з нами, оскільки моя дружина теж тренує дітей. Ми не змушували сина займатись – це його рішення. Я дуже пишаюсь ним і хотів би, щоб він був великим спортсменом. Це дуже класно, емоції, які ти переживаєш у спорті ні з чим не можна порівняти. Вважаю, що спорт є одним із способів самореалізації молодої людини,

– зізнався Георгій. За кар'єру Зантарая підкорював різноманітні міжнародні змагання – чемпіонат світу, чемпіонат Європи, Європейські ігри, всеукраїнські та всесвітні турніри. Лише олімпійська медаль не поповнила щедру скарбничку нагород Георгія. Дзюдоїст не зумів взяти медаль на Олімпіаді-2020 у Токіо, яка стала останньою у його професійній кар'єрі.

Зверніть увагу! Георгій Зантарая проводив розминку для встановлення рекорду України, який організував фонд Катерини Білоруської. 10 травня 2023 року діти та дорослі з усієї України приєднались до найчисленнішої всеукраїнської онлайн-руханки, яка зібрала понад 32 тисячі активних українців.