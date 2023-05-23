Георгій Зантарая із теплом пригадує свій шлях у спорті та перші кроки у дзюдо. Георгій розпочав займатись дзюдо ще у школі, оскільки інших секцій просто не було.
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Зантарая: Десь у 2002 році осягнув, що хочу стати дзюдоїстом
Кожного дня у школі були заняття з дзюдо, тому Георгій одразу захопився цим видом спорту, у якому продовжив свій чемпіонський шлях на багато років.
Як розповів сам Зантарая, він не був єдиним дзюдоїстом у своїй родині. Цим видом спорту також займався його молодший брат.
"У нас кожного дня були заняття з дзюдо. Я одразу захопився цим видом спорту, тому залишився. Це був майданчик, де міг виплеснути усі свої емоції, поборотися. Не пам’ятаю чи на вихідних були тренування, але вдома точно займався. У мене є молодший брат, тож ми з ним постійно змагалися. Він теж відвідував заняття до 9-го класу, а потім пішов навчатися на лікаря", – розповів Зантарая.
Також Георгій пригадав своїй перші змагання та свою дебютну медаль із дзюдо.
Звичайно, мій тренер заохотив займатись цим видом спорту. В нього тренувався три роки, вважаю, що потім мене запросили до найсильнішої школи в Україні, де практикувався до закінчення своєї спортивної кар’єри. Як тільки прийшов на дзюдо, то, мабуть, через тиждень мене взяли на районні змагання. Я зайняв третє місце, після цього зрозумів, що буду займатися, але не був впевнений, що професійно. Десь у 2002 році осягнув, що хочу стати дзюдоїстом,
– додав чемпіон світу-2009.