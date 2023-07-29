"Новый план Бога, надо довериться": звезда Шахтера пропустит начало сезона из-за аппендицита
Источник:Георгий Судаков
Георгий Судаков не поможет донецкому коллективу в дебюте нового сезона. Все из-за проблем со здоровьем футболиста.
Георгий Судаков пропустит начало сезона из-за аппендицита. Полузащитник – лидер Шахтера.
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"Дальше – больше"
Георгий Судаков с определенной грустью, однако верой в будущее самостоятельно сообщил, что он не сможет быть в обойме донецкого коллектива определенный период. Полузащитник анонсировал свое отсутствие, вызванное довольно неожиданным фактом. Судаков отметил, что он пропустит начало сезона из-за аппендицита, однако воспринимает такой диагноз, как испытание, которое должно с достоинством пройти.
К сожалению, этот сезон начинается без меня. Аппендицит пришел неожиданно... Новый план Бога, надо ему довериться! Дальше – больше,
– написал Судаков.
Слова Судакова / инстаграммы полузащитникаКстати говоря. Свой первый матч в новом сезоне Шахтер сыграет против Металлиста 1925 года в рамках Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится уже 29 июля в 17:00.
Судаков в прошлом сезоне в составе Шахтера
- Георгий был признан лучшим игроком донецкого коллектива в сезоне-2022/23.
- К тому же, Судаков стал лучшим молодым игроком УПЛ.
- В прошлом сезоне полузащитник провел 39 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 11 результативных передач
- Стоит отметить, что в новом сезоне Судаков будет выступать в Шахтере под 10-м номером, который перешел ему от Михаила Мудрика.