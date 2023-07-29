Георгій Судаков пропустить початок сезону через апендицит. Півзахисник – лідер Шахтаря.

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"Далі – більше"

Георгій Судаков з певним сумом, проте вірою у майбутнє самотужки повідомив, що він не зможе бути в обоймі донецького колективу певний період. Півзахисник анонсував свою відсутність, яка спричинена досить несподіваним фактом. Судаков зазначив, що він пропустить початок сезону через апендицит, проте сприймає такий діагноз, як випробування, котре повинен з гідністю пройти.

На жаль, цей сезон починається без мене. Апендицит прийшов несподівано… Новий план Бога, треба йому довіритись! Далі – більше,

– написав Судаков.

Слова Судакова / інстаграм півзахисника

До речі. Свій перший матч у новому сезоні Шахтар зіграє проти Металіста 1925 в рамках Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться уже 29-го липня о 17:00.

Судаков у минулому сезоні у складі Шахтаря