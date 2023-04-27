В пятницу, 28 апреля, в стартовом матче 23 тура чемпионата УПЛ Динамо сыграет на выезде с Металлистом. Действиями киевлян с тренерского мостика впервые будет руководить Александр Шовковский, который будет заменять Мирчу Луческу до конца сезона. Кроме того, в игре с харьковчанами может произойти возвращение Георгия Бущана, который из-за травмы пропустил почти полгода.

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Официальный сайт Динамо опубликовал заявку из 24-х игроков, прибывших в Ужгород на матч с Металлистом. В нее вошел Бущан, наконец оправившийся от травмы.

Заявка Динамо:

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун

Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Максим Дячук, Константин Овчаренко, Владислав Дубинчак, Александр Тимчик, Навин Малыш.

Денис Попов, Александр Сирота, Максим Дячук, Константин Овчаренко, Владислав Дубинчак, Александр Тимчик, Навин Малыш. Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Александр Андриевский, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Назар Волошин, Кахим Перрис, Бенито, Самба Диалло, Антон Царенко, Решат Рамадани.

Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Александр Андриевский, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Назар Волошин, Кахим Перрис, Бенито, Самба Диалло, Антон Царенко, Решат Рамадани. Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес

Напомним, что Георгий Бушан дважды травмировал мениск в течение сезона. Киперу пришлось совершить операцию и пройти длительный курс реабилитации. В последний раз уроженец Одессы появлялся на поле 30 ноября прошлого года в матче УПЛ против Металлиста.

В нынешнем сезоне Бущан отыграл за Динамо 13 матчей, в которых пропустил 17 голов. В отсутствие Георгия место в воротах "бело-синих" занимали молодой Руслан Нещерет (17 матчей) и опытный Денис Бойко (5 матчей).