В пятницу, 28 апреля, в стартовом матче 23 тура чемпионата УПЛ Динамо сыграет на выезде с Металлистом. Действиями киевлян с тренерского мостика впервые будет руководить Александр Шовковский, который будет заменять Мирчу Луческу до конца сезона. Кроме того, в игре с харьковчанами может произойти возвращение Георгия Бущана, который из-за травмы пропустил почти полгода.
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Официальный сайт Динамо опубликовал заявку из 24-х игроков, прибывших в Ужгород на матч с Металлистом. В нее вошел Бущан, наконец оправившийся от травмы.
Заявка Динамо:
- Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун
- Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Максим Дячук, Константин Овчаренко, Владислав Дубинчак, Александр Тимчик, Навин Малыш.
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Александр Андриевский, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Назар Волошин, Кахим Перрис, Бенито, Самба Диалло, Антон Царенко, Решат Рамадани.
- Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес
Напомним, что Георгий Бушан дважды травмировал мениск в течение сезона. Киперу пришлось совершить операцию и пройти длительный курс реабилитации. В последний раз уроженец Одессы появлялся на поле 30 ноября прошлого года в матче УПЛ против Металлиста.
В нынешнем сезоне Бущан отыграл за Динамо 13 матчей, в которых пропустил 17 голов. В отсутствие Георгия место в воротах "бело-синих" занимали молодой Руслан Нещерет (17 матчей) и опытный Денис Бойко (5 матчей).