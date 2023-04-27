У п'ятницю, 28 квітня, у стартовому матчі 23-го туру чемпіонату УПЛ Динамо зіграє на виїзді з Металістом. Діями киян з тренерського містка вперше керуватиме Олександр Шовковський, який замінятиме Мірчу Луческу до кінця сезону. Крім того, у грі з харків'янами може відбутися повернення Георгія Бущана, який через травму пропустив майже пів року.

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Офіційний сайт Динамо опублікував заявку з 24-х гравців, які прибули до Ужгорода на матч з Металістом. До неї увійшов Бущан, який нарешті оговтався від травми.

Заявка Динамо:

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун

Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун Захисники: Денис Попов, Олександр Сирота, Максим Дячук, Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик, Навін Малиш.

Денис Попов, Олександр Сирота, Максим Дячук, Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик, Навін Малиш. Півзахисники: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Олександр Андрієвський, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Назар Волошин, Кахім Перріс, Беніто, Самба Діалло, Антон Царенко, Решат Рамадані.

Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Олександр Андрієвський, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Назар Волошин, Кахім Перріс, Беніто, Самба Діалло, Антон Царенко, Решат Рамадані. Нападники: Владислав Ванат, Ерік Рамірес

Нагадаємо, що Георгій Бушан двічі травмував меніск протягом сезону. Кіперу довелося зробити операцію та пройти тривалий курс реабілітації. Востаннє уродженець Одеси з'являвся на полі 30 листопада минулого року у матчі УПЛ проти Металіста.

В нинішньому сезоні Бущан відіграв за Динамо 13 матчів, у яких пропустив 17 голів. За відсутності Георгія місце у воротах "біло-синіх" займали молодий Руслан Нещерет (17 матчів) та досвідчений Денис Бойко (5 матчів).