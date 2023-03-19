Георгий Бущан не защищает цвет киевского Динамо уже с ноября 2022 года. Голкипер "бело-синих" назвал приблизительную дату своего возвращения.

Достойно внимания Пропустив семь месяцев из-за травмы: защитник Шахтера и сборной Украины вернулся в строй

Нужен команде

Бущан получил одну травму еще в начале осени в матче против Фенербахче в рамках группового этапа Лиги Европы. Впоследствии украинскому голкиперу была удалена межпозвонковая грыжа в начале февраля, из-за чего Георгий пропустил еще несколько футбольных месяцев. Однако Бущан уверяет, что в ближайшее время сможет вернуться в строй.

Хочется как можно быстрее, но такова проблема ахилла, что он слегка воспалился. Я ожидаю, что через несколько дней начну беговую работу и после паузы на матчи сборных начну тренироваться с группой. Я так хочу, но увидим, как нога будет реагировать на нагрузку. Все идет по плану. У ахилла такая проблема, что иногда проходит через неделю-две, а иногда ждешь до двух месяцев. Самое сухожилие целое, не требуется никаких манипуляций. Просто надо, чтобы вся жидкость получилась,

– рассказал голкипер.

Напомним, что Георгий Бущан вошел в список игроков киевлян, которые могут покинуть Динамо летом. В список попал также Николай Шапаренко.