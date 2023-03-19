Георгій Бущан не захищає кольори київського Динамо уже з листопада 2022 року. Голкіпер "біло-синіх" назвав приблизну дату свого повернення.

Варте уваги Пропустивши сім місяців через травму: захисник Шахтаря та збірної України повернувся у стрій

Потрібен команді

Бущан отримав одну травму ще на початку осені у матчі проти Фенербахче в рамках групового етапу Ліги Європи. Згодом українському голкіперу було видалено міжхребцеву грижу на початку лютого, через що Георгій пропустив ще декілька футбольних місяців. Проте Бущан запевняє, що він найближчим часом зможе повернутись у стрій.

Хочеться якнайшвидше, але така проблема ахілла, що він трохи запалився. Я очікую, що через декілька днів почну бігову роботу, і після паузи на матчі збірних почну тренуватися з групою. Я так хочу, але побачимо, як буде нога реагувати на навантаження. Усе йде за планом. У ахілла така проблема, що іноді проходить за тиждень-два, а іноді чекаєш до двох місяців. Саме сухожилля ціле, не потрібно ніяких маніпуляцій. Просто треба, щоби вся рідина вийшла,

– розповів голкіпер.

Нагадаємо, що Георгій Бущан увійшов до списку гравців киян, які можуть покинути Динамо влітку. В перелік потрапив також Микола Шапаренко.