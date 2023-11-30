Подсластил горькую пилюлю: хавбек Зори пушечным ударом забил гол престижа в игре с Гентом - видео

Луганская Заря провалила поединок 5 тура Лиги конференций против бельгийского Гента. Лишь под занавес матча игрок "черно-белых" Денис Нагнойный сумел отквитать один мяч.

Подопечные Юрия Коваля в матче 5-го тура Лиги конференций уступили бельгийскому Генку со счетом 1:4. Украинская команда потеряла все шансы выйти в плей-офф, пишет 24 Канал.

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Луганская Заря оказалась беспомощной в матче против Гента. В первом тайме "мужики" пропустили гол от Фофана, а во второй 45-минутке еще три мяча влетели в ворота Турбаевского.

И все же луганчане сумели забить гол престижа. На 83-й минуте поединка отличился Денис Нагнойный. Хавбек решился на удар издалека и с помощью рикошета поймал голкипера бельгийской команды.

Видео гола Нагнойного

Это поражение окончательно похоронило шансы Зари на евровесну. Последний матч в Лиге конференций луганчане сыграют 14 декабря против исландского Брейдаблика.