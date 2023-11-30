Підопічні Юрія Коваля в матчі 5-го туру Ліги конференцій поступилися бельгійському Генку з рахунком 1:4. Українська команда втратила всі шанси вийти у плей-оф, пише 24 Канал.

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Луганська Зоря виявилася безпорадною в матчі проти Гента. В першому таймі "мужики" пропустили гол від Фофана, а в другій 45-хвилинці ще три м'ячі влетіли у ворота Турбаєвського.

Та все ж луганці зуміли забити гол престижу. На 83-й хвилині поєдинку відзначився Денис Нагнойний. Хавбек наважився на удар здалеку та за допомогою рикошету піймав голкіпера бельгійської команди.

Відео голу Нагнойного

Ця поразка остаточно поховала шанси Зорі на євровесну. Останній матч в Лізі конференцій луганці зіграють 14 грудня проти ісландського Брейдабліка.