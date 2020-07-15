Представители бельгийского "Гента" подтвердили, что клубы проявляют заинтересованность к нескольким своим лучшим игрокам. В этот список вошел и украинский форвард Роман Яремчук, однако продавать "Гент" никого не намерен.

Об этом рассказал технический директор "буйволов" Мишель Луважи в интервью Het Laatste Nieuws.

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Лидеры остаются

Руководство отмечает, что у "Гента" есть хорошая финансовая ситуация, поэтому продажа лидеров не является обязательной. Клуб хочет показать хорошие выступления в Лиге чемпионов, где команда стартует с квалификации.

Исключение может составить лишь трансфер Джонатана Дэвида, но только, если в клуб поступит очень удачное предложение.

Форвардом сборной Украины интересуются итальянские, испанские и английские клубы. Роман Яремчук отказался от предложений клубов ведущих чемпионатов ради участия в Евро-2020.

В прошлом сезоне Яремчук продлил контракт до середины 2023 года.

Яремчук в чемпионате 2019/20 забил 10 голов в 18-ти матчах.

Добавим, что в августе 2017 года было официально объявлено о трансфере футболиста в бельгийский клуб. Дебютировал за свою новую команду уже в конце того месяца в матче против "Андерлехта", выйдя на замену на 86-й минуте.