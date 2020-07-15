Представники бельгійського "Гента" підтвердили, що клуби проявляють зацікавленість до декількох своїх найкращих гравців. До цього списку ввійшов і український форвард Роман Яремчук, проте продавати "Гент" нікого не має наміру.

Про це розповів технічний директор "буйволів" Мішель Луважі у інтерв'ю Het Laatste Nieuws.

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Лідери залишаються

Керівництво зазначає, що у "Гента" є хороша фінансова ситуація, тому продаж лідерів не є обов'язковим. Клуб хоче показати гарні виступи у Лізі чемпіонів, де команда стартує з кваліфікації.

Виняток може скласти лише трансфер Джонатана Девіда, але тільки, якщо у клуб надійде дуже вдала пропозиція.

Форвардом збірної України цікавляться італійські, іспанські та англійські клуби. Роман Яремчук відмовився від пропозицій клубів провідних чемпіонатів заради участі у Євро-2020.

У минулому сезоні Яремчук продовжив контракт до середини 2023 року.

Яремчук в чемпіонаті 2019/20 забив 10 голів в 18-ти матчах.

Додамо, що у серпня 2017 року було офіційно оголошено про трансфер футболіста до бельгійського клубу. Дебютував за свою нову команду вже наприкінці того місяця у матчі проти "Андерлехту", вийшовши на заміну на 86-й хвилині.