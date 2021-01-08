Бельгийский клуб Гент не спешит продавать нападающего сборной Украины Романа Яремчука. Гент решил отпугнуть потенциальных покупателей Яремчука бешеным ценником на игрока.

Детали трансфера Гента

Как сообщает "ТаТоТаке", Гент не намерен продавать 25-летнего Яремчука в зимнее трансферное окно.

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Сообщается, что бельгийцы получали конкретные предложения по трансферу украинца, но ответили отказом. Гент якобы просит за нападающего 20-25 миллионов евро.

При этом следует отметить, что специализированный портал Тransfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.

Статистика Яремчука

В сезоне 2020/2021 футболист забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах бельгийского чемпионата.

Контракт Яремчука с Гентом действует до 30 июня 2023 года.

Роман давно не скрывает, что стремится перейти в более сильный клуб и чемпионат. Среди претендентов на покупку Романа называли итальянскую Рому.