Бельгійський клуб Гент не спішить продавати нападника збірної України Романа Яремчука. Гент вирішив відлякати потенційних покупців Яремчука шаленим цінником на гравця.

Деталі трансферу Гента

Як повідомляє "ТаТоТаке", Гент не має наміру продавати 25-річного Яремчука у зимове трансферне вікно.

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Повідомляється, що бельгійці отримували конкретні пропозиції по трансферу українця, але відповіли відмовою. Гент буцімто просить за нападника 20-25 мільйонів євро.

При цьому слід зазначити, що спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює гравця в 11 мільйонів євро.

Статистика Яремчука

У сезоні-2020/2021 футболіст забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі в 15 матчах бельгійського чемпіонату.

Контракт Яремчука з Гентом чинний до 30 червня 2023 року.

Роман давно не приховує, що пране перейти у сильніший клуб та чемпіонат. Серед претендентів на купівлю Романа називали італійську Рому.