Гент удалил позорную дезинформацию о Заре, которую назвал российско-ориентированным клубом

Заря и Гент провели лобовой матч в первом туре группового этапа Лиги конференций сезона 2023/2024. Поединок прошел без скандалов, за то перед встречей хватило позорной презентации соперника от бельгийского клуба.

Традиционно перед поединком многие футбольные клубы делают краткую презентацию о своем будущем сопернике. Так было и перед матчем Заря – Гент, когда прессслужба бельгийцев рассказала на своем сайте об украинском клубе. Но лучше бы они этого не делали.

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Безумная пророссийская ошибка Гента

Бельгийский клуб опозорился в глазах украинских болельщиков. В презентации Гент рассказал о родном городе Заре – Луганске, который временно оккупировала Россия. Однако здесь произошел первый трабл. Бельгийцы назвали жителей этого украинского города "этническими русскими", для 80% которых родным языком является русский.

Также дезинформацию Гент написал и о своем украинском сопернике.

И город, и клуб очень русско-ориентированные. Это было видно из того, что в логотипе клуба очень долго использовалось русское название Заря (а не украинская Заря). Только недавно это было исправлено,

– шла речь на сайте бельгийского клуба.

Эта информация вызвала немалую огласку в соцсетях. Никто не понимал, откуда такой бред взяли представители службы бельгийского Гента.

Ответ бельгийского клуба

После чего Zorya Londonsk обратилась в бельгийский клуб, чтобы тот объяснил свою скандальную презентацию о Заре.

Бельгийцы нашли оправдание. Европейский клуб пообщался с прессаташе Зари и понял, что распространил дезинформацию. В Генте извинились за позорную ошибку в презентации украинского клуба и удалили ложную информацию у себя на официальном сайте.

Прессслужба Гента покинула лишь частицу из "финала" презентации.

Город с населением 470 тысяч жителей является частью оккупированной/анексированной Россией территории на востоке Украины. Многие дома в городе были разбомблены, несколько тысяч человек погибли. из-за войны в Украине соревнования будут проходить в польском Люблине, в 1400 километрах от Луганска,

– теперь идет речь в презентации.



Гент отреагировал на ошибку о Заре и Луганске / Скриншот с сайта бельгийцев