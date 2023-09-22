Все участники группового раунда Лиги конференций должны наши на правый рукав игровой футболки лого еврокубкового турнира. Однако этого почему-то не сделали в луганском коллективе, сообщает 24 канал.

Достойно внимания "Могли проиграть, а могли и победить": тренер Зари оценил ничью против фаворита группы

"Мужики" сыграли без обязательных нашивок

Заря нарушила регламент соревнований. В правилах есть исключение только для победителя трофея Лиги конференций.

На фото ясно видно, что на рукавах правой руки футболистов Зари не имела нашивки еврокубкового турнира, а лишь логотип спортивного бренда "Puma".



Заря нарушила правила Лиги конференций / Скриншот с трансляции

Зато бельгийский Гент не нарушил правила. Соперник играл с нашивкой на форме.



Футболисты Гента с нашивкой Лиги конференций / Фото бельгийского клуба

Напомним, что первым победителем Лиги конференций стала итальянская Рома в сезоне-2021/2022. В следующем году трофей подняли над головой футболисты английского Вест Хэма.

Европейский клуб, который первым дойдет до отметки в три подряд победы в финале ЛК или выиграет этот кубок минимум пять раз, получит специальную нашивку на свою форму, которая будет означать, что он многократный победитель Лиги конференций.

Напомним, что матч закончился с положительным для Зари счетом – 1:1. Сначала Гент благодаря удару Кейперса повел в счете, но уже через три минуты второй ноль на табло сменился второй единицей. Герреро принес один балл луганскому клубу.

В другом матче группы Маккаби Тель-Авив обыграл Брейдаблик 3:2.

К слову. Следующий поединок в групповом этапе Лиги конференций Заря проведет 5 октября на выезде против исландского Брейдаблика.